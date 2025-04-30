Прямо сейчас:
Главная | Крымский мост | На подъезде к Крымскому мосту действует новая площадка ручного досмотра
Новости Республики

На подъезде к Крымскому мосту действует новая площадка ручного досмотра

Опубликовал: КрымPRESS в Крымский мост 12:40 30.04.2025

Новая площадка ручного досмотра в преддверии курортного сезона оборудована перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Для увеличения пропускной способности и комфорта при проведении досмотровых мероприятий на автомобильных дорогах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра, — сообщили в министерстве.

Там отметили, что на время туристического сезона с обеих сторон у моста будет больше постов досмотра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инфраструктура Крымского моста дорабатывается, власти региона и профильные службы работают над тем, чтобы время ожидания автомобилистов перед мостом не превышало часа даже в летний курортный сезон.

источник: ТАСС

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крымский мост

Крымский мост
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x