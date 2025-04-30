На подъезде к Крымскому мосту действует новая площадка ручного досмотра

Новая площадка ручного досмотра в преддверии курортного сезона оборудована перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Для увеличения пропускной способности и комфорта при проведении досмотровых мероприятий на автомобильных дорогах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра, — сообщили в министерстве.

Там отметили, что на время туристического сезона с обеих сторон у моста будет больше постов досмотра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инфраструктура Крымского моста дорабатывается, власти региона и профильные службы работают над тем, чтобы время ожидания автомобилистов перед мостом не превышало часа даже в летний курортный сезон.

источник: ТАСС