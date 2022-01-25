На пользу? Депутат Госдумы призвал ввести новую налоговую льготу — для покупающих земельные участки

Семьи, покупающие земельные участки в труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. Таким предложением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Можно было бы рассмотреть вопрос о предоставлении временной льготы при покупке первого земельного участка семьей в труднодоступных территориях. То есть освободить от уплаты налога на один—два года. Государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло — это стабилизирует экономическое положение домохозяйств. Но практика показывает, что наиболее ликвидные участки — рядом с крупными городами. В результате там земли уже нет, а стоит она огромных денег. В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой, — цитирует URA.RU Михаил Щапов.

Есть условие, при котором граждане освобождаются от налога на землю, добавил депутат. «Он не берется с площади участка до шести соток, с остального придется платить. Это вполне оптимальная площадь для строительства своего дома», — подчеркнул первый зампред комитета. По его словам, также любой муниципалитет может дать льготу по земельному налогу тем или иным категориям граждан.

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