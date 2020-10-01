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Правительство Крыма о выплатах пособий и социальной поддержке населения в мае

На пособия по безработице в Севастополе выделено порядка 175 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 01.10.2020

О том, что на сегодняшний день в Севастополе 175 миллионов рублей направлено на выплату пособия по безработице,  рассказала заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Мы планируем порядка двух миллионов израсходовать в том числе и на цели, предусмотренные федеральным законодательством. Теперь до 1,5% от фактически израсходованных средств на выплату пособия по безработице, стипендии в период обучения безработных и оказание им материальной помощи можно израсходовать на оплату налогов, сборов, на выплату заработной платы. По состоянию на 1 октября на учете по безработице у нас стоит 2 тысячи 776 человек. Общее количество зарегистрированных людей, пребывающих в поиске работы – около 5 тысяч человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.  

Кроме того,  бюджету Севастополя выделены средства межбюджетного трансферта из федерального бюджета на продление мер поддержки соцработникам до 15 октября.

По сути мы приводим наше постановление в соответствие с федеральным. Средства уже поступили. 29 сентября зашла 12 смена. Это доплаты сотрудникам за работу в период коронавируса по 14 дней без выхода с объекта, – отмечает Елена Сулягина.

На пособия по безработице в Севастополе выделено порядка 175 миллионов рублей

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