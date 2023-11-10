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На пожарах в у из-за непотушенных сигарет в этом году погибло 35 человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

На пожарах в Крыму из-за непотушенных сигарет в этом году погибло 35 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:21 10.11.2023

Курение убивает в прямом смысле.

В МЧС напомнили: каждый шестой пожар происходит из-за непотушенной сигареты. В Крыму из-за неосторожного обращения с огнём произошло 2589 пожаров. При этом из-за непотушенной сигареты погибло 35 человек.

Сегодня ночью, в 00:39 поступило сообщение о пожаре на улице Козлова в Симферополе. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра. Огнём был повреждён диван и мебель. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело 82-летней хозяйки, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Причиной смерти стало отравление продуктами горения.

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