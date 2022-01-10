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На пожаре в Ялте эвакуировано свыше 70 человек. Горит многоквартирный дом на улице Киевской

На пожаре в Ялте эвакуировано свыше 70 человек. Горит многоквартирный дом на улице Киевской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:54 10.01.2022

Сегодня вечером (в 20:46) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме (№36), расположенном в Ялте, на улице Киевской. Эпицентром возгорания стала кровля здания.

Сегодня вечером (в 20:46) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме (№36), расположенном в Ялте, на улице Киевской. Эпицентром возгорания стала кровля здания. Как отметили в ГУ МЧС России по РК, к тушению пожара привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба. Изначально была проведена эвакуация 27 человек (в том числе 6 детей), однако потом пришлось эвакуировать всех жильцов (а это 47 квартир и свыше 70 человек). Площадь пожара составила более 100 квадратных метров. По состоянию на 22:30 огонь еще не потушен.

Как отметили в ГУ МЧС России по РК, к тушению пожара привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба. Изначально была проведена эвакуация 27 человек (в том числе 6 детей), однако потом пришлось эвакуировать всех жильцов (а это 47 квартир и свыше 70 человек). Площадь пожара составила более 100 квадратных метров. По состоянию на 22:30 огонь еще не потушен.

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Сегодня вечером (в 20:46) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме (№36), расположенном в Ялте, на улице Киевской. Эпицентром возгорания стала кровля здания. Как отметили в ГУ МЧС России по РК, к тушению пожара привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба. Изначально была проведена эвакуация 27 человек (в том числе 6 детей), однако потом пришлось эвакуировать всех жильцов (а это 47 квартир и свыше 70 человек). Площадь пожара составила более 100 квадратных метров. По состоянию на 22:30 огонь еще не потушен.

На пожаре в Ялте эвакуировано свыше 70 человек. Горит многоквартирный дом на улице Киевской

На пожаре в Ялте эвакуировано свыше 70 человек. Горит многоквартирный дом на улице Киевской

Фото и видео: ГУ МЧС России по РК, ВК Подслушано Ялта, Ялта 24.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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