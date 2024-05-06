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На позиции крымских бойцов на фронте прибыла частичка Вечного Огня из Александровского сада
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

На позиции крымских бойцов на фронте прибыла частичка Вечного Огня из Александровского сада

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:06 06.05.2024

Народный фронт доставил частичку вечного огня из Александровского сада в Москве на позиции крымского спецназа на Херсонском и Запорожском направлении СВО.

Спасибо огромное! Мы однозначно развезем его по всем нашим подразделениям. Победоносный огонь наших предков будет гореть в каждом нашем блиндаже в День Победы. Этот огонь будет символизировать нашу будущую победу! — поделился крымский боец с позывным «Ной».

Представители Народного фронта уже доставили частицы Вечного огня в 14 стран мира, так как Сербия, Киргизия, Белоруссия, Армения и другие, а также в 100 российских городов. Это восьмая по счету акция «Огонь памяти».

Для нас гордость доставить «Огонь памяти» нашим крымским героям в зону СВО. Это символическая передача той крепости и силы духа наших предков, которые защищали нашу Родину 80 лет назад, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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