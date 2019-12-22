На предновогоднюю ярмарку в Симферополе аграрии привезли более 200 тонн продукции

Заключительная в этом году предпраздничная ярмарка в Симферополе состоялась 21 декабря.

В ней приняли участие 250 представителей аграрной сферы всех районов республики, а также предприятия перерабатывающей промышленности городов Саки, Алушта, Евпатория, Джанкой, Керчь. По итогам ярмарки, отмечу, что аграрии в ходе реализации своей продукции четко придерживались установленных рекомендуемых цен: на 15-20% ниже рыночных. Ряд продукции реализовывали по ценам ниже рекомендуемых, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина.

По итогам проведения ярмарочных мероприятий в 2019 году заместителем Председателя Совета министров Андреем Рюмшиным принято решение о награждении более 60 предприятий агропромышленного комплекса Республики Крым благодарностью — за активное и добросовестное участие в Республиканских ярмарках.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК