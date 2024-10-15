На прошлой неделе на дорогах Крыма погибло 6 человек. Еще 36 получили в ДТП травмы

С 7 по 13 октября на дорогах Крыма зарегистрировано 32 ДТП, в которых 6 человек погибли (в том числе 1 несовершеннолетний), 36 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 5 детей.

С участием пешеходов произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли, 6 человек пострадали, в том числе 2 ребенка.

Пресечено 148 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 14 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция убедительно просит пеших участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге.

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