На прошлой неделе севастопольцы оставили рекордное количество онлайн-обращений

На прошедшей неделе, с 27 ноября по 3 декабря, севастопольцы оставили 2 889 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – это самое большое количество обращений в 2023 году. Жители города побили рекорд, установленный неделей ранее – тогда поступило 2 587 сообщений.

Такая активность связана с большим количеством комментариев о последствиях шторма, обрушившегося на город ночью с 26 на 27 ноября. Также сильный ветер поднимался и ночью с 28 на 29 ноября. Обращения жителей оперативно передавались в работу профильным ведомствам и организациям, которые по мере возможности устраняли последствия непогоды. Так, в одном из сообщений говорилось, что сильный ветер оторвал часть кровли дома. Женщина вызвала аварийную бригаду, которая прибыла на место в течение 15 минут и оперативно отремонтировала повреждённый участок крыши, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Жители улицы Аксютина в Балаклаве написали в соцсетях, что из-за стихии у них пропало дворовое освещение. Похожий комментарий оставили севастопольцы, которые проживают по улице Лоцманской. Они рассказали, что фонари не работают во дворах домов № 3, 5, 7, 9 и 11. Центр управления регионом направил эти и другие похожие сообщения в «Горсвет». Вскоре специалисты сообщили, что по всем адресам свет восстановили.

Также люди делились, где в городе нужно убирать поваленные деревья, в том числе писали о таких случаях на улице Харьковской и на проспекте Генерала Острякова. Вопросами занялись сотрудники департамента транспорта, учреждения «Парки и скверы» и управляющих компаний. Совместными силами аварийные деревья убрали.

Напомним, обращения по теме ЖКХ, уличного освещения, благоустройства можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно в комментариях на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в соцсетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя