На прямую линию Президента жильцы керченской многоэтажки пожаловались на разваливающийся двор. Что дальше?

Жители многоквартирного дома по улице Буденного, 9 в Керчи обратились на прямую линию Президента с просьбой помочь сохранить их двор. В рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» люди рассказали о разбитом проезде и пешеходной зоне, невозможность прорваться в морозы к подъездам экстренных служб и отказ заезжать такси.

Вызвали ребенку скорую помощь, а она не смогла приехать. Сижу жду, смотрим, а они пешком идут. Еще и попадали бордюры, с коляской просто не пройдешь, — просит о помощи жительница дома Светлана.

В дожди и снег двор становится изолированным. Отказываются заезжать такси, сложности возникают у неотложных служб. И хотя ремонта двор не видел, но стало много хуже после поднятия рядом дорог, а также новых строек по соседству — вся вода теперь скапливается тут, превращая в кошмар жизнь жильцов. Жители просят помощи с разваливающимся на глазах двором у местных и региональных властей, а также обратились на Прямую линию Президента.

Народный фронт встретился с жильцами дома, представители президентского движения обратились к властям города с просьбой найти возможность помочь и обезопасить проезд и проход.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму