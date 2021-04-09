На реализацию нацпроектов в бюджете Крыма в этом году предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей

По информации начальника Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Натальи Писаревой, на реализацию 11 национальных проектов в бюджете Крыма на 2021 год предусмотрено 15 млрд. 159 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 17,4 % или 2 млрд. 642 млн. рублей.

По реализуемым нацпроектам «Культура» контракты заключены практически на 100%, «Безопасные качественные дороги» — 97%, «Демография» — 74,5%, «Жильё и городская среда» — 55,4%, «Экология» — 25%. Также во избежание срыва установленных сроков по достижению целевых показателей по некоторым реализуемым региональным проектам Наталья Писарева озвучила крайние сроки относительно заключения государственных и муниципальных контрактов.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» администрациям Судака и Белогорска с целью своевременного начала работ по рекультивации объектов твердых коммунальных отходов в границах их городов необходимо было заключить муниципальные контракты в рамках 44-ФЗ до 30 апреля 2021 года. В связи с тем, что у администрации Судака возникли проблемы в связи с жалобой УФАС по Краснодарскому краю, открытый конкурс был отменен 22 апреля 2021 года, — рассказала Наталья Писарева.

Она ходатайствовала перед главой Совмина РК Юрием Гоцанюком о согласовании переноса сроков на 31 мая 2021 года.

По реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение» зафиксирован крайний срок по заключению контрактов до 15 мая 2021 года.