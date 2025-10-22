Прямо сейчас:
На реализацию новой региональной программы по переселению крымчан из аварийного жилья предусмотрено свыше 475 млн рублей
На реализацию новой региональной программы по переселению крымчан из аварийного жилья предусмотрено свыше 475 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 22.10.2025

Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале о начале реализации в Крыму новой Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 – 2026 годах.

По словам Сергея Аксёнова, данной программой предусмотрено переселение 167 человек из 65 жилых помещений, находящихся в 23 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

На эти цели выделено более 220,8 млн рублей из средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и свыше 255 млн – из бюджета республики, – поделился Глава Крыма.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни является одним из государственных приоритетов.

Будем продолжать работу в этом направлении. Региональная программа осуществляется в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Глава республики.

Просмотры: 10

