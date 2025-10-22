На реализацию новой региональной программы по переселению крымчан из аварийного жилья предусмотрено свыше 475 млн рублей

По словам Сергея Аксёнова, данной программой предусмотрено переселение 167 человек из 65 жилых помещений, находящихся в 23 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

На эти цели выделено более 220,8 млн рублей из средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и свыше 255 млн – из бюджета республики, – поделился Глава Крыма.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни является одним из государственных приоритетов.

Будем продолжать работу в этом направлении. Региональная программа осуществляется в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Глава республики.

