На реализацию психофизиологического проекта — ученые КФУ выиграли грант Российского научного фонда

Работники кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета стали победителями конкурса 2025 года «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка молодых ученых». Российский научный фонд поддержал проект на тему «Нейро- и психофизиологические механизмы, лежащие в основе взаимосвязей речевых функций и просоциального поведения у детей». Грант рассчитан на три года.

Под изучением нейро- и психофизиологических механизмов подразумевают совокупность физиологических (нейронных) процессов, обеспечивающих формирование определённой психической функции и поведения. Данная научная работа направлена на исследование так называемой «зеркальной» системы мозга (ЗСМ). Предполагают, что эта система отвечает за обучение посредством подражания, речевое и эмоциональное развитие, а также за социализацию. В наших предыдущих проектах отражена связь выраженности помогающего поведения с активностью ЗСМ. Кроме того, было выявлено, что чем лучше у детей развита речь, тем чаще и быстрее они помогают. Настоящий проект является продолжением данных исследований, – рассказала руководитель проекта Анна Михайлова.

Разработанный проект рассчитан на работу как с типично развивающимися детьми в возрасте от 2 до 10 лет, так и с детьми от 4 лет, имеющими нарушения в развитии речи и расстройство аутистического спектра (РАС), паттерн активации ЗСМ которых, по словам исследовательницы, существенно отличается от стандартного.

Значимым аспектом исследования является его практическая применимость и междисциплинарная направленность.

Данная работа направлена на проведение научных исследований на стыке психологии и нейрофизиологии и имеет как научную, так и социальную значимость. Особо важным для формирования личности и просоциальности является период раннего детства, дошкольного и школьного возраста. В эти периоды формируются коммуникативные навыки, мотивационная сфера, формируются определенные паттерны поведения, отношение к окружающему миру, а также понятия о морали и нравственности. Исходя из этого, особую значимость и перспективы развития приобретают научные исследования, посвященные изучению формирования речевого развития и просоциального поведения на ранних этапах онтогенеза. Результаты планируемого исследования могут способствовать разработке более эффективных методов коррекции нарушений развития ребенка, в том числе с применением биологической обратной связи (БОС) по ЭЭГ. Будут также определены факторы благоприятного и неблагоприятного прогноза речевого развития, что обеспечит планирование комплекса долговременных психолого-педагогических коррекционных мероприятий, – добавила доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Анна Михайлова.

Полученные при реализации проекта результаты исследователи планируют использовать при разработке модифицированных методик биологической обратной связи по ЭЭГ с целью проведения коррекционной работы с детьми с нарушениями развития. Разработанные модификации методики БОС по ЭЭГ будут предложены для включения в программу реабилитации детей в бюджетных и коммерческих организациях.

Комплексное исследование психофизиологического развития детей, включающее тесты и регистрацию электроэнцефалограммы, выполняется на базе лаборатории психофизиологии Центра коллективного пользования «Экспериментальная физиология и биофизика» КФУ имени В. И. Вернадского.

источник: пресс-служба КФУ

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