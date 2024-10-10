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На реализацию школьных инициативных проектов в 2025 году в Крыму планируется направить более 75 млн рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

На реализацию школьных инициативных проектов в 2025 году в Крыму планируется направить более 75 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 10.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале рассказал о проведении очередного конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования.

Прием заявок от крымских школьников на конкурс ШкИБ–2025 начнется в ближайшее время. Как уточнил Сергей Аксёнов, на реализацию проектов победителей в бюджете республики предусмотрено 75,6 млн рублей.

По словам Главы Крыма, в 2024 году в конкурсном отборе участвовало 286 школ из 14 муниципальных образований. Победителями стали 220 инициативных проектов, на реализацию которых выделено более 72 млн рублей из республиканского бюджета и еще 5 млн рублей – из местных бюджетов.

Самыми активными стали учащиеся из Красноперекопского, Раздольненского, Черноморского, Первомайского, Джанкойского, Советского и Кировского районов, где в конкурсном отборе приняли участие все школы. Предпочтение отдано проектам по созданию зон отдыха, радио-, медиа- и киностудий, музеев, столовых, библиотек, школьных театров, а также по оснащению спортивных команд, художественных, музыкальных и балетных классов, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что участие школьников в подобных мероприятиях – залог будущего республики, поскольку это помогает выявить наиболее талантливую, неравнодушную и ответственную молодежь.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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