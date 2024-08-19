На реализацию социально значимых молодёжных проектов в Севастополе привлекли более 60 млн рублей

В Севастополе подвели промежуточные итоги грантовой кампании 2024 года. Ежегодно представители молодёжи города становятся участниками федеральных грантовых конкурсов. В этом году по их результатам на реализацию социально значимых проектов уже привлечено более 60 млн рублей, в том числе по итогам грантовых конкурсов Росмолодёжи – 10,1 млн рублей.

За первую половину 2024 года на грантовый конкурс «Движение Первых» подано 39 заявок от региона, победителями стали 6 юридических лиц на общую сумму 35,7 млн рублей. Среди проектов – победителей 2024 года – проекты «Крымская война. Время Первых» и региональный фестиваль «Битва дронов», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Поддержку получили следующие проекты:

«Zа Севастополь» – запланировано создание и тиражирование 20 документальных фильмов об историях людей, волонтёров и артистов, помогающих бойцам специальной военной операции, создание 30 видеооткрыток для бойцов и 5 личных встреч с участниками СВО;

«Дорога к родным местам» – запланировано проведение мероприятий для социализации молодёжи, прибывшей в Севастополь из исторических регионов страны: интерактивных экскурсий и туристических походов, по итогам которых участники приобретут знания о культурных традициях и историческом прошлом города;

«Крымская война. Время Первых» – проект в формате «живой истории» расскажет семи тысячам несовершеннолетних о подвиге их сверстников при обороне Севастополя: участники в интерактивном формате изучат ратное дело, военные традиции, материальные и духовные ценности периода первой обороны Севастополя;

региональный фестиваль «Битва дронов» – создан для развития и самореализации участников, а также организации их досуга, в рамках проекта планируется охватить пять тысяч школьников, студентов и молодых специалистов в возрасте от 13 до 25 лет: участники познакомятся с различными видами дронов, научатся их собирать, настраивать и управлять ими, а также примут участие в финальном чемпионате «Битва дронов», который пройдёт в фиджитал-формате: прохождение заданий в онлайн-симуляторах и в реальных условиях в парке «Патриот», где финалистам предстоит пройти поисковую миссию и показать полученные знания и навыки на практике с использованием всех видов дронов – воздушных, водных и наземных. Финалисты фестиваля смогут в дальнейшем стать наставниками для обучения и тренировок участников следующих проектных активностей, которые будут логическим продолжением и развитием проекта.

По итогам конкурса Фонда президентских грантов два проекта получили гранты на сумму 5,1 млн рублей:

проект «Крымская война. Защитники Отечества» посвящён 170-летию начала первой обороны Севастополя в 1854-1855 гг., его участниками станут школьники в возрасте от 10 до 18 лет, их сверстники, прибывшие в Севастополь из регионов Украины, а также студенты высших учебных заведений. В рамках проекта запланирован военно-исторический фестиваль, который погрузит участников в атмосферу Крымской войны: они смогут почувствовать себя частью истории, увидеть реконструкцию событий и услышать рассказы экспертов. Дополненная реальность станет неотъемлемой частью экскурсий по бастионам первой обороны;

проект «Места исторического прошлого 2.0» – путешествие во времени и пространстве через трёхмерные макеты архитектурных памятников Севастополя. Проект предлагает интерактивные формы, оживляя каждую деталь и создавая ключи к истории и культуре. Созданные в рамках проекта игровые площадки станут современными историческими хрониками, которые раскроют детали истории великих людей и значимых событий города.

В 2024 году Президентским фондом культурных инициатив поддержаны четыре проекта, направленные на реализацию потенциала молодёжи, на сумму 9,5 млн рублей, среди них документальный фильм-открытие «Почему вымерли мамонты», открытая студенческая лига КВН «Мастер игры» и фестиваль научного стендапа «Сверхновая звезда науки». По итогам федеральных грантовых конкурсов привлечено более 60 млн рублей на реализацию социально значимых инициатив молодёжи Севастополя, – отмечает начальник управления.

Также в 2024 году запланировано проведение второго сезона Всероссийского конкурса молодёжных проектов, грантового конкурса в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», Фонда президентских грантов. Приём заявок проводится до 10 сентября 2024 года.

Кроме того, в рамках регионального образовательного молодёжного форума «Молодёжь 92», который запланирован с 21 по 25 сентября, пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи. Участники смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих инициатив.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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