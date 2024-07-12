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На реализацию в у нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году предусмотрено 6,7 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

На реализацию в Крыму нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году предусмотрено 6,7 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 12.07.2024

В Республике Крым общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год составляет более 6,7 млрд рублей. Об этом проинформировал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

По итогам первого полугодия заключено 109 контрактов по 53 объектам, строительно-монтажные работы ведутся на всех, в том числе на 28 участках автомобильных дорог протяженностью более 200 км и 25 мостах и мостовых сооружениях.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что на ряде объектов работы близятся к завершению.

Высокий процент готовности на участках дорог Казанки − Почтовое, Опушки − Соловьевка, Симферополь – Евпатория − Шафранное, а также на пяти участках автомобильной дороги общего пользования регионального значения Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. В текущем году будет отремонтировано 8 участков этой дороги общей протяженностью 63 км, – сообщил Глава республики.

Глава Крыма также напомнил, что за период реализации национального проекта с 2019 года в республике отремонтировано около 1,1 тыс. км автомобильных дорог регионального значения. «Это 13 % от всей автодорожной сети. Доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла более чем в 2 раза», – отметил Глава республики.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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