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На региональной трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь обновят дорожное покрытие
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На региональной трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь обновят дорожное покрытие

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:42 23.11.2020

До конца года дорожное покрытие на 9 километровом участке региональной трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь обновят благодаря выделению дополнительного финансирования по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строительно-монтажные работы затронут участок от поворота на Мекензиевы горы в районе путепровода через железную дорогу до села Верхнесадовое. До открытия севастопольского участка федеральной трассы Таврида дорога соединяла Севастополь с Республикой Крым. Сейчас трасса является подъездом к населенным пунктам Верхнесадовского и Качинского муниципальных округов, а также местам пляжного отдыха западного побережья Черного моря на территории города. Ремонтом автомобильной дороги предусмотрена замена более 100 тысяч квадратных метров изношенного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении дороги будет установлено более 250 дорожных знаков, почти 8 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики. После укладки нового асфальта будет нанесена новая дорожная разметка.

Подрядная организация уже выполнила фрезерование изношенного асфальта и приступила к устройству нового дорожного покрытия.

Общая стоимость работ – 147 миллионов рублей.

Всего в 2020 году в Севастополе планируется привести в нормативное состояние 94 объекта общей протяженностью более 90 километров. В данный момент в эксплуатацию введено 80 дорожных объектов.

На региональной трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь обновят дорожное покрытие

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