На реконструкцию тепловых сетей в Севастополе, а также на газопровод в с. Фронтовое и Андреевка выделят средства

На реконструкцию тепловых сетей в Севастополе, а также на строительство газопровода в селах Фронтовое и Андреевка будут выделены необходимые средства согласно постановлениям, принятым Правительством города. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что на следующей неделе в Севастополе запланировано совещание по поводу обеспечения нулевого техприсоединения.

Я давал поручение делать проекты с учетом нулевого техприсоединения, но там могут возникнуть дополнительные финансовые потребности, так как у нас нет естественной монополии газовой и все работы ведем за счет ФЦП или бюджета Москвы. Поэтому мы должны понимать, какой у нас дефицит по программе газификации на три года с учетом принятого президентом решения по нулевому техприсоединению, и все вопросы на совещании озвучить, — цитирует губернатора пресс-служба.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, в селах Фронтовое и Андреевка в подключении газа нуждаются 937 абонентов. Технические условия уже получили 368 из них, остальным 599 нужно подводить газ.

Ранее эта услуга была платной. Выделение средств позволит к каждому дому в Андреевке и Фронтовом подвести нулевое техприсоединения. Газопровод будет доведен до каждого домовладения и забора. Работы мы планируем выполнить до конца года, — отмечает директор департамента.

По поручению губернатора уже газифицированы восемь многоквартирных домов в Андреевке и четыре многоквартирных дома во Фронтовом.

Также в ходе заседания Правительства принято решение о выделении средств на реконструкцию тепловых сетей, что позволит приступить к ремонту сетей горячего водоснабжения на территории города, а также начать подготовку к отопительному сезону.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, будет проведена модернизация тепловых сетей проблемных участков, обнаруженных в ходе прошлого отопительного сезона. Кроме того, запланирована работа по прокладке сетей от котельных на участках, где регистрировались порывы.

Михаил Развожаев поручил ускорить работы по перевооружению тепловых сетей и завершить их до начала отопительного сезона.

Что нам раньше мешало сделать? Июль уже. Если два месяца занимались бумагами, то теперь за два месяца до начала отопительного сезона надо успеть выполнить остальные работы. Понятно, что на юге отопительный сезон начинается позже, но тем не менее готовность должна быть к началу октября, — заявил глава города.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил обеспечить подведение газа до участков частных домовладений без привлечения средств населения к 2023 году. В рамках федеральной целевой программы от газорегуляторного пункта в селе Фронтовом до головного газорегуляторного пункта в селе Верхнесадовом ведется строительство трубопровода высокого давления, который обеспечит бесперебойным газоснабжением села Пироговка, Симиренко и Верхнесадовое.