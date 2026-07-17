На рынках Крыма выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов

За период с 1 по 15 июля на крымских рынках выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым.
Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. В результате данных мероприятий были предотвращены случаи допуска на прилавки более 200 кг потенциально опасных продуктов, – говорится в сообщении.
Уточняется, что потенциально опасные продукты изъяли из оборота и направили на утилизацию. Крымчан призвали покупать продукты только в официальных торговых объектах.
Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке «Привоз» сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.
источник: РИА Новости Крым
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