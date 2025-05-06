На севастопольском Мемориальном братском кладбище перезахоронили останки 158 воинов

Каждый год мы встречаемся, чтобы почтить память бойцов, которые отдали жизнь, защищая Отечество. Марина Николаевна и ее коллеги-поисковики целый год трудятся, чтобы вернуть нам имена тех, кто защищал Севастополь, защищал нашу Родину. Сегодня с войны вернулись 158 человек. Из них удалось установить только пять имен, но это — колоссальная работа. Это кажется невероятным: столько лет воинов считали пропавшими без вести, а сейчас они наконец обрели покой. Для родных и близких это — чудо: узнать о своих погибших бойцах. И еще это говорит о том, что историческая память — самое ценное, что есть. Правильно сказал наш президент: память объединяет города, регионы, страны. Мы еще раз убеждаемся в том, что наши деды и прадеды с разных республик Советского Союза вместе, плечом к плечу, защищали нашу общую Родину, – сказал глава города.

В Севастополе перезахоронили останки защитников и освободителей города. Торжественная церемония традиционно состоялась на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны на Дергачах.

— красноармеец Попов (имя, отчество не известно, фамилия установлена по надписи на ремне);

— красноармеец Гаврилов А.Н. (имя, отчество не известно, фамилия и инициалы установлены по надписи на фляжке);

— боец Вацадзе Иван Николаевич (найденный солдатский медальон, уплотненный шёлковой нитью, помог сохранить данные о бойце: Грузинская ССР, Сагареджинский район, село Уджарма, 1906 года рождения. До войны Иван Николаевич работал на заводе, выпускающем самолёты, имел бронь. В 1941 году добровольцем ушёл на фронт, защищал Севастополь в составе 388-й стрелковой дивизии, считался пропавшим без вести. Останки воина сегодня отправили на родину — в Грузию);

— сержант Семенов Владимир Маркович (вместе с останками бойца обнаружена медаль «За Отвагу», по номеру медали удалось установить имя защитника Севастополя; год рождения — 1917, призывался из Красноярского края, погиб, защищая Севастополь. Поиск родственников продолжается);

— сержант Клыков Александр Васильевич (останки найдены в районе Камышловского оврага. Сохранились фрагменты красноармейской книжки, установлен год рождения —– 1905, уроженец Новосибирской области).

Благодаря работе поисковиков герои возвращаются в единый строй и остаются в пантеонах славы и в памяти народа, сказал в своём выступлении Владимир Немцев.

Мы помним, какой дорогой ценой досталась нашему народу эта победа в той страшной войне. И, конечно, мы помним и свято чтим наших героев, которые отдали жизнь за нашу Родину, за наше мирное будущее. Мы чтим память о героическом подвиге нашего народа и передаем эту память подрастающему поколению, – отмечает спикер городского парламента.

Екатерина Алтабаева обратилась к молодежи — ребятам, которые присутствовали на траурном митинге.

Я очень хочу обратиться к ребятам, которые сегодня у нас на нашем мемориальном мероприятии. Если вы знаете историю своей семьи, знаете, кто из ваших предков воевал в Великую Отечественную войну, работал в тылу — знайте, что это наша общая история, это история нашего Отечества. Мы совершенно точно знаем, как на самом деле складывалась история нашей страны. И исказить ее никому не удастся, – сказала сенатор.

Работа поисковых отрядов обязательно будет продолжена, подчеркнула Марина Гавриленко.

Нас всех объединяет одно: мы помним. Сегодня это так нужно — помнить и знать свою историю. А история у нас удивительная. У нас вообще удивительный город — даже День Победы у нас двойной. Сегодня мы отдадим последнюю дань тем, кого мы нашли. Но они — не последние. Еще очень много солдат лежит на рубежах Севастополя, и поисковые отряды будут продолжать свою работу, – сказала она.

Сергий Халюта отслужил заупокойную литию обо всех павших, а затем обратился к присутствующим:

В правде мы находим этих людей, в правде мы предаем их земле. Их имена знает Господь. Мы знаем только несколько имен воинов, которые сегодня нашли вечный покой. Но Бог знает имя каждого из этих воинов.

На торжественную церемонию из Ростова-на-Дону прибыли родственники погибшего сержанта Александра Клыкова: его внук — полковник в отставке Сергей Польшинский и внучка — Надежда Кабанова. Губернатор Михаил Развожаев передал им личные вещи бойца.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя