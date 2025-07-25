На Северной стороне Севастополя капитально ремонтируют спортивную школу олимпийского резерва № 8

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе», на улице Аллы Оношко продолжается комплексный капитальный ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва № 8.

К работам на объекте приступили в мае текущего года. На сегодняшний день завершен полный комплекс демонтажных работ в спортзале, раздевалках, душевых, помещениях первого этажа, а также на фасаде здания. В настоящее время ведутся активные работы по ремонту и замене всех внутренних инженерных систем. Параллельно идет ремонт цоколя, утепление и последующая отделка фасада здания.

Ключевой этап капремонта этого объекта – полная замена всех инженерных систем, включая отопление, вентиляцию, холодное и горячее водоснабжение канализацию, электроснабжение и слаботочные сети: пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа. Это особо значимый объект для данного района — он удален от других социальных учреждений и является единственной спортивной школой с полноценным спортивным залом, где проходит профессиональная подготовка юных спортсменов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта Единой дирекции капитального строительства Елену Бойко.

По словам Владимира Плачинды, главного инженера генерального подрядчика, на объекте полностью завершены работы с коммуникациями. Сейчас идет обшивка помещений гипсокартоном, монтаж панелей. В работах задействовано 30 специалистов различных профилей: электрики, сантехники, специалисты по вентиляции, отделочники. Все материалы для отделки уже завезены на площадку, что позволяет избежать простоев и ускорить темпы работ.

Спортивный зал планируется сдать к 1 сентября, а завершить весь объект – до конца года.

Напомним, в 2024 году в структуру школы был включен модульный спортивный зал на Радиогорке, что позволило открыть новые отделения — по волейболу, гандболу и настольному теннису. Именно в этом зале сейчас проходят занятия, пока идет капитальный ремонт основного корпуса.

Спортивная школа олимпийского резерва № 8 — важнейший центр подготовки юных талантов. Здесь дети занимаются греблей на байдарках и каноэ, боксом, спортивной борьбой, художественной гимнастикой и футболом. Обновленное здание будет соответствовать всем современным требованиям: энергоэффективности, безопасности, комфорта и доступности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя