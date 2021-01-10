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 На симферопольском маршруте №88 с 11 января появятся новые автобусы
Фото: Крымтроллейбус

На симферопольском маршруте № 88 с 11 января появятся новые автобусы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:04 10.01.2021

Да и сам маршрут немного изменится.

С понедельника, 11 января, в Симферополе изменится маршрут автобуса № 88 «Каменка — Кирпичное». Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

В тестовом режиме изменится маршрут движения общественного транспорта №88. Он будет проходить от 1 до 9 остановки в Каменском массиве, затем по улице Сельской – на проспект Победы и далее уже по привычному маршруту в Марьино, — написала на своей странице в Facebook Проценко.

Она отметила, обращения от симферопольцев с просьбой изменить схему движения этого маршрута поступали давно, но есть ряд объективных причин, по которым и сейчас изменение маршрута будет тестовым.

В свою очередь в ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщили, на маршрут с 11 января выйдут 5 новых автобусов «КАВЗ».

В связи с поступлением многочисленных обращений от жителей Крымской столицы министерством транспорта Республики Крым совместно ГУП РК «Крымтроллейбус» проработан вопрос о выходе на маршрут №88 «Каменка – Кирпичное» пяти новых комфортабельных автобусов среднего класса марки «КАВЗ» с возможностью перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Пассажировместимость новых автобусов составляет более 80 мест. Автобусы работают на природном газе, оснащены системой видеонаблюдения, кондиционерами и системой ГЛОНАСС. Движение по данному маршруту автобусов предприятия будет проходить в виде эксперимента, в ходе которого будут приняты решения по необходимому количеству техники на данном маршруте согласно собранных данных по пассажиропотоку, — говорится в сообщении ГУП РК «Крымтроллейбус»

Автобусы будут ходить с 6:00 до 23:00.

На симферопольском маршруте № 88 с 11 января появятся новые автобусы

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