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На скамье подсудимых оказался ялтинец, избивший до смерти своего знакомого
Иллюстрация: pikist.com

На скамье подсудимых оказался ялтинец, избивший до смерти своего знакомого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:54 05.09.2024

Прокуратура города Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ялтинец обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии органов предварительного расследования, в мае текущего года местный житель, находясь в ночное время на улице Дзержинского, вступил в конфликт с ранее знакомым мужчиной. Обвиняемый нанес пострадавшему множественные удары кулаками в область лица и головы, причинив тяжкий вред здоровью, — сообщили в надзорном ведомстве.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней мужчина скончался в учреждении здравоохранения. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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