На скамье подсудимых оказался ялтинец, избивший до смерти своего знакомого

По версии органов предварительного расследования, в мае текущего года местный житель, находясь в ночное время на улице Дзержинского, вступил в конфликт с ранее знакомым мужчиной. Обвиняемый нанес пострадавшему множественные удары кулаками в область лица и головы, причинив тяжкий вред здоровью, — сообщили в надзорном ведомстве.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней мужчина скончался в учреждении здравоохранения. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.