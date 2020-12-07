Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На социальную сферу в Республике Крым в следующем году предусмотрено более 22 миллиардов рублей

crimeapress_news

На социальную сферу в Республике Крым в следующем году предусмотрено более 22 миллиардов рублей

На социальную сферу в Республике Крым в следующем году предусмотрено более 22 миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 07.12.2020

Комитет по социальной политике и делам ветеранов Госсовета РК под председательством Сергея Богатыренко обсудил проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В заседании принял участие первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По информации заместителя министра труда и социальной защиты РК Анны Бугуловой, в проекте бюджета на социальную сферу в 2021 году предусмотрены расходы в сумме 22 050,36 млрд. рублей, что на 1 023,21 млрд. рублей меньше, чем в 2020 году. Она уточнила, что на социальное обеспечение населения и поддержку семей с детьми в следующем году планируется направить 18 175,84 млрд. рублей, в том числе предусмотрены расходы на предоставление денежной компенсации на приобретение школьной формы в сумме 102,57 млн. рублей; на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в объёме 2 959,21 млрд. рублей; на предоставление дополнительной меры поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в сумме 580,56 млн. рублей; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в объёме 1 318,07 млрд. рублей.

Среди приоритетных направлений – обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур. Так, на республиканскую программу «Доступная среда» в 2021 году предусмотрено 64,8 млн. рублей, в рамках которой будут реализованы мероприятия подпрограмм «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

По итогам работы Комитет одобрил проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении на ближайшем заседании крымского парламента.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета Республики Крым.

На социальную сферу в Республике Крым в следующем году предусмотрено более 22 миллиардов рублей

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.