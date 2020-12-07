На социальную сферу в Республике Крым в следующем году предусмотрено более 22 миллиардов рублей

Комитет по социальной политике и делам ветеранов Госсовета РК под председательством Сергея Богатыренко обсудил проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В заседании принял участие первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По информации заместителя министра труда и социальной защиты РК Анны Бугуловой, в проекте бюджета на социальную сферу в 2021 году предусмотрены расходы в сумме 22 050,36 млрд. рублей, что на 1 023,21 млрд. рублей меньше, чем в 2020 году. Она уточнила, что на социальное обеспечение населения и поддержку семей с детьми в следующем году планируется направить 18 175,84 млрд. рублей, в том числе предусмотрены расходы на предоставление денежной компенсации на приобретение школьной формы в сумме 102,57 млн. рублей; на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в объёме 2 959,21 млрд. рублей; на предоставление дополнительной меры поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в сумме 580,56 млн. рублей; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в объёме 1 318,07 млрд. рублей.

Среди приоритетных направлений – обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур. Так, на республиканскую программу «Доступная среда» в 2021 году предусмотрено 64,8 млн. рублей, в рамках которой будут реализованы мероприятия подпрограмм «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

По итогам работы Комитет одобрил проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении на ближайшем заседании крымского парламента.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета Республики Крым.