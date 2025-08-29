Прямо сейчас:
На Солнце снова произошли сильные вcпышки. Есть опасность рентгеновского излучения
29.08.2025

Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения на фоне вспышечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю, – сказано на сайте Лаборатории.

На этом фоне Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения, отмечают ученые. По их данным, за последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. При этом вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски возникновения вспышек наивысшего уровня X.

Геомагнитный прогноз, вопреки всему, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени является результатом стечения благоприятных обстоятельств. Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют, – констатируют специалисты.

28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, тогда ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН не исключали новых сильных ударов по Земле.

источник: РИА Новости Крым 

