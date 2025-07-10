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На социально-культурную сферу в Крыму в I полугодии 2025 года направили около 60,1 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

На социально-культурную сферу в Крыму в I полугодии 2025 года направили около 60,1 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 16:04 10.07.2025

Расходы крымского бюджета за первые шесть месяцев 2025 года составили 116,9 млрд рублей. Об этом Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале. По информации Сергея Аксёнова, больше всего средств направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 60,1 млрд рублей, а также на развитие национальной экономики – 37,5 млрд рублей.

Другие ключевые статьи расходов: образование – 23,5 млрд рублей; социальная политика – 21,9 млрд рублей; жилищно-коммунальное хозяйство – 14,5 млрд рублей; здравоохранение – 11,8 млрд рублей; культура и кинематография – 1,9 млрд рублей; физическая культура и средства массовой информации – 1 млрд рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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