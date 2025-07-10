На социально-культурную сферу в Крыму в I полугодии 2025 года направили около 60,1 млрд рублей

На социально-культурную сферу в Крыму в I полугодии 2025 года направили около 60,1 млрд рублей

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