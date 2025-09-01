«На спорте» и смузи на завтрак: общественники предлагают поощрять зожников льготной ипотекой

Общественное движение «Зов народа» предложило ввести систему поощрений россиян, которые не употребляют алкогольные и табачные изделия и могут подтвердить это заключением врача. Соответствующее обращение активисты направили в правительство РФ, сообщает Life.ru.

Программа получила название «Кешбэк за здоровье». Для зожников предлагают ввести сниженные процентные ставки по кредитам, в том числе ипотечным, налоговые вычеты, увеличенные проценты по вкладам и скидки на страховые полисы.

Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что принятие такой инициативы на законодательном уровне маловероятно, потому что она может создать ситуацию неравенства среди граждан.

Кроме того, даже если допустить принятие подобного механизма, одна из главных проблем заключается в отсутствии надёжных способов отслеживания реального отказа от вредных привычек. Например, как доказать, что человек действительно отказался от употребления алкоголя или сигарет? Система медицинских проверок может оказаться дорогостоящей и труднореализуемой на практике, — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что создание подобного механизма потребует огромных финансовых вложений: нужно будет организовать систему проверок и мониторинга, проведение льгот гражданам РФ и в целом наладить администрирование всей программы.

При этом указанный выше механизм кешбека может вызвать негативную реакцию части населения, например со стороны тех, кто курит. Государство при этом столкнётся с критикой и обвинениями в нарушении свободы выбора граждан РФ. Но самый главный вопрос — нормативный. Законодательство РФ не предусматривает подобные механизмы стимулирования здорового образа жизни, — продолжил Артём Курмачёв.

На его взгляд, намного выше оценивается вероятность модернизации льготной ипотеки для госслужащих, запуск программы для участников СВО и их семей, а также общедоступной льготной ипотеки.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин считает, что инициатива с кешбэком за здоровье выглядит свежо и в целом соответствует курсу на укрепление общественного здоровья, который государство последовательно реализует через национальные проекты.

Сам по себе подход заслуживает внимания: использование финансовых стимулов для отказа от алкоголя и курения может оказаться действенным инструментом, особенно если средства на программу будут направляться из акцизов на табак и алкоголь. Это будет логичным перераспределением доходов бюджета в пользу граждан, выбирающих здоровый образ жизни, — пояснил эксперт.

Ключевой проблемой инициативы, на его взгляд, является её практическая реализация, поскольку проверка отказа от вредных привычек в долгосрочной перспективе вызывает большие вопросы.