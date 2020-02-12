На Столетовском проспекте Севастополя павильоны вне закона. Будут штрафы и демонтаж

Факт, что нестационарные торговые объекты, расположенные на Столетовском проспекте Севастополя, не имеют соответствующих разрешительных документов, был установлен в ходе контроля за использованием арендованной городской территории по целевому назначению. Землю, отмечают в Правительстве города, под 11 торговых павильонов заняли «некие лица». В ближайшее время будет проведено заседание межведомственной комиссии при Департаменте городского хозяйства по рассмотрению вопроса принудительного демонтажа данных объектов.

В схему НТО эти объекты на Столетовском проспекте не включены. На сегодня один объект уже начал осуществлять торговую деятельность, составлен протокол в отношении продавца, и направлено извещение в отношении юридического лица. Продавцу грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей, юрлицу – от 100 тысяч до 450 тысяч рублей. Поэтому призываю всех предпринимателей — не заключать сомнительные договоры на размещение в незаконных объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Даниила Степаненко.

Как сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, также будет подсчитан ущерб, нанесенный городской инфраструктуре.

Нам поставлена задача, что все объекты, размещённые на территории города должны использоваться по целевому назначению, то есть, если это автостоянка, то тут должны заниматься обслуживанием автотранспортных средств. Но ни в коем случае осуществлять рынки, определенную торговлю, которая не соответствует занимаемой территории, в том числе и в отношение ее к ИЖС, и к размещению каких-либо капитальных и некапитальных объектов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя