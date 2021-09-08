На стыке просвещения и развлечений: Фестиваль «Таврида.АРТ» предлагает участникам 730 событий

Более 730 событий в разных форматах вошли в программу фестиваля «Таврида.АРТ», который в этом году объединил ряд масштабных мероприятий, включая форум президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Таврида.АРТ» – это не музыкальный фестиваль, как многие могут подумать, хотя лайнап у нас очень хороший. Это большое количество различных фестивалей: фестиваль авторской песни, фестиваль реконструкторов, гастрономический фестиваль и десятки других. Участники попадут сразу в несколько потоков ярких, важных, интересных событий. Мы посчитали и выяснили, что в программе фестиваля 730 различных мероприятий, включая лекции, мастер-классы и другие не самые масштабные форматы. Все это будет происходить здесь, на «Тавриде», в ближайшие четыре дня, – цитирует пресс-служба арт-кластера руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

По словам Сергея Першина, фестиваль «Таврида.АРТ» – это новый формат просвещения:

Мы хотим попробовать такое сочетание, когда образовательный процесс вдруг превращается в шоу-программу, которая тоже несет просветительский заряд, а затем участники снова возвращаются к образовательным форматам.



Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание на возможность проводить подобные фестивали локального формата во многих регионах и федеральных округах России.

В регионах создаются арт-резиденции «Тавриды». Каждая арт-резиденция – это фактически «кипящий котел», где могут работать, общаться, учиться и художники, и аранжировщики, и создатели видеоконтента, и танцоры, и ребята, которые занимаются маркетингом региона, создают бренд региона. Так тиражируются практики арт-кластера «Таврида». Можно и фестивали проводить по аналогии с «Тавридой.АРТ» – на уровне региона, или на уровне федерального округа, или даже на межокружном уровне. Потому что страна у нас большая, протяженная, и чтобы доехать из Дальнего Востока в Крым и обратно, нужно потратить много времени, средств и организационных ресурсов.



Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о проведении форума платформы в рамках фестиваля.

Мы подготовили по-настоящему насыщенную программу, где, надеюсь, каждый найдет то, что ему по душе! В течение 4 дней форума «Россия – страна возможностей» ребята будут участвовать в мастер-классах, создавать уникальные арт-объекты, общаться с приглашенными экспертами из разных областей, соревноваться друг с другом, а также смотреть спектакли и концертные шоу. Своими историями успеха и профильными знаниями поделятся конкурсанты наших проектов, таких как «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «ТопБЛОГ» и другие. В основе форума лежат 5 ключевых принципов: объединение, равенство, вовлечение, обмен опытом и максимальное самовыражение. Уверен, что каждый участник форума станет активным творцом мероприятия и привнесет в него что-то свое.

В фестивале «Таврида.АРТ» участвуют 500 представителей волонтерских движений.

Мы воспринимаем «Тавриду» как место силы, где можно качественно провести 4 дня – найти партнеров по волонтерской работе, друзей, узнать много нового. Мы организуем на фестивале более 50 активностей. «Эффект бабочки» – главная концепция арт-квартала. Она заключается в том, что даже один человек способен изменить мир. Если один делает добро троим, а те поступят так же, получится уже 9 участников цепочки, затем 27 и так далее. Чем больше участников цепочки, тем быстрее добрыми делами будет охвачен весь мир. На этой идее базируется игра-квест «Эффект добра». Она покажет участникам фестиваля, насколько легко и приятно помогать друг другу, совершать простые добрые поступки, делиться тем, что умеешь, и учиться у других, — говорит председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU, соорганизатор Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Артем Метелев.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»