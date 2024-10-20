На территории «Меганом» состоялся Зелёный фестиваль. Главное его событие — ярмарки

В Академии творческих индустрий «Меганом» 19 октября прошел Зелёный фестиваль. Он собрал жителей и гостей Крыма, желающих внести вклад в озеленение Крыма. Кроме посадок деревьев и кустарников, для зрителей фестиваля была организована обширная полезная программа, а также мастер-классы и ярмарки.
На Фонтанной площади в Академии творческих индустрий «Меганом» на протяжении всего фестиваля работала Ярмарка крымских мастеров. Свою продукцию выставили 10 умельцев и локальных производителей. Декоративные свечи и парфюм, игрушки и сувениры, изделия из кожи и дерева, посуда и украшения ручной работы, растения в горшочках и вязанные изделия пестрили на полках мастеров.
Сейчас ручной труд особо ценится, потому что потребителям надоело одинаковое, штампованное. К тому же в изделие ручной работы каждый мастер вкладывает частичку души. Я создаю интерьерные корзины, сумки, элементы декора из джутового каната и шпагата. Это полностью ручная работа, даже кожаную фурнитуру для корзин мы тоже делаем самостоятельно. Всё продумано до мелочей, чтобы вещи максимально долго служили и радовали своих хозяев. Я уже была летом на фестивале «Таврида.АРТ», на маркете «Арт.Молодость», и приехала вновь на Зелёный фестиваль, потому что очень понравился формат, и публика на Тавриде благодарная, — поделилась рукодельница из Симферополя Наталия Парчинская, основательница бренда изделий из джутового каната и шпагата.
Также на территории павильона «АРТ-ЭКСПО» в рамках программы фестиваля прошла Ярмарка осеннего урожая. Здесь 19 фермерских хозяйств и локальных производителей из Керчи, Бахчисарая, Джанкоя, Севастополя, Симферополя, Судака и других городов и районов Крыма. Резиденты ярмарки оформили свои павильоны в осеннем стиле: украсили торговые места листьями и ветками, шишками, желудями и тыквами, превратив «АРТ-ЭКСПО» в место праздника урожая.
На прилавках появились вкуснейшие крымские фрукты, овощи, орехи и сухофрукты, а также крымский мёд, домашние сыры и сыровяленые колбасы, сыродавленные масла и халва, сборы крымских чаёв из трав, кофе и комбуча, и даже саженцы деревьев и цветов.
В ярмарке мы принимаем участие для того, чтобы познакомить с нашей продукцией зрителей фестиваля и пригласить к нам на сыроварню: на экскурсии, на дегустации, чтобы наши покупатели увидели ферму, коровок и козочек. Местное производство, которым мы занимаемся, — это наша культура, мы стремимся научить людей правильно и с любовью относиться к своей жизни, так же, как относимся к своему делу мы в нашей сыроварне, — рассказала Валентина Гайкалова, представительница сыроварни из Бахчисарайского района «С миром за сыром».
Помимо приятных покупок, на Ярмарке для зрителей прошла насыщенная культурная программа: конкурсы и эстафеты. Каждый желающий мог принять участие в конкурсах, выбрать самый большой овощ и самый спелый фрукт, сыграть в овощные шашки и научиться играть электронную музыку на овощах и фруктах. Для фермеров и предпринимателей также прошли соревнования, например, на самый большой или хрустящий овощ на прилавке.
СПРАВКА:
Зелёный фестиваль — это большой семейный праздник, первоочерёдная задача которого — озеленение территории. Все гости фестиваля могут посадить растение на территории арт-кластера. Помимо озеленения, гостей фестиваля ждёт насыщенная полезная и культурно-просветительская программа: ярмарка осеннего урожая и ярмарка крымских мастеров, «культурный» обмен растениями, презентация арт-объектов, семейные спортивные соревнования и экскурсии, «зелёный» пикник, мастер-классы и научные воркшопы, самые юные участники смогут пройти настоящее «Посвящение в юннаты». На протяжении всего дня гости Зелёного фестиваля могут насладиться музыкальной программой и выступлениями артистов. В программе — вечернее музыкальное шоу «Отражение природы», выступление резидентов арт-кластера «Таврида» и популярных артистов — Клавы Коки и группы «ЧАЙФ».
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С тегами: фестивали в Крыму