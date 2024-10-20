На территории «Меганом» состоялся Зелёный фестиваль. Главное его событие — ярмарки

На прилавках появились вкуснейшие крымские фрукты, овощи, орехи и сухофрукты, а также крымский мёд, домашние сыры и сыровяленые колбасы, сыродавленные масла и халва, сборы крымских чаёв из трав, кофе и комбуча, и даже саженцы деревьев и цветов.

В ярмарке мы принимаем участие для того, чтобы познакомить с нашей продукцией зрителей фестиваля и пригласить к нам на сыроварню: на экскурсии, на дегустации, чтобы наши покупатели увидели ферму, коровок и козочек. Местное производство, которым мы занимаемся, — это наша культура, мы стремимся научить людей правильно и с любовью относиться к своей жизни, так же, как относимся к своему делу мы в нашей сыроварне, — рассказала Валентина Гайкалова, представительница сыроварни из Бахчисарайского района «С миром за сыром».

Помимо приятных покупок, на Ярмарке для зрителей прошла насыщенная культурная программа: конкурсы и эстафеты. Каждый желающий мог принять участие в конкурсах, выбрать самый большой овощ и самый спелый фрукт, сыграть в овощные шашки и научиться играть электронную музыку на овощах и фруктах. Для фермеров и предпринимателей также прошли соревнования, например, на самый большой или хрустящий овощ на прилавке.

СПРАВКА:

Зелёный фестиваль — это большой семейный праздник, первоочерёдная задача которого — озеленение территории. Все гости фестиваля могут посадить растение на территории арт-кластера. Помимо озеленения, гостей фестиваля ждёт насыщенная полезная и культурно-просветительская программа: ярмарка осеннего урожая и ярмарка крымских мастеров, «культурный» обмен растениями, презентация арт-объектов, семейные спортивные соревнования и экскурсии, «зелёный» пикник, мастер-классы и научные воркшопы, самые юные участники смогут пройти настоящее «Посвящение в юннаты». На протяжении всего дня гости Зелёного фестиваля могут насладиться музыкальной программой и выступлениями артистов. В программе — вечернее музыкальное шоу «Отражение природы», выступление резидентов арт-кластера «Таврида» и популярных артистов — Клавы Коки и группы «ЧАЙФ».