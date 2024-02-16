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На территории Нижнегорского консервного завода прошли учения крымских пожарных

На территории Нижнегорского консервного завода прошли учения крымских пожарных

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:11 16.02.2024

В пятницу, 16 февраля, впервые в 2024 году, прошли пожарно-тактические учения 2-го ранга сложности. Учения проводились на территории Нижнегорского консервного завода, производственного объекта с массовым пребыванием людей.

На территории Нижнегорского консервного завода прошли учения крымских пожарных

По сценарию, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации технологического оборудования и перегрузка электрических сетей в котельной. Из-за повышения давления в системе произошла утечка газа и его воспламенение, образование факела пламени в помещении. В результате, огонь распространился по территории котельной.

Администрация объекта, следуя инструкции, передала информацию о пожаре на пункт связи 28 ПСЧ и приняла меры по организации эвакуации персонала. Звенья ГДЗС спасли 1 условно пострадавшего работника котельной и передали его сотрудникам скорой помощи, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

На территории Нижнегорского консервного завода прошли учения крымских пожарных

Пожарно-тактические учения проводятся регулярно для проверки готовности администрации к происшествиям на производственном объекте, для отработки навыков по руководству проведения боевых действий во время тушения пожара, а также для тренировки личного состава подразделений пожарной охраны.

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На территории Нижнегорского консервного завода прошли учения крымских пожарных

Всего в учениях приняло участие 58 человек личного состава чрезвычайного ведомства и 12 единиц техники.

На территории Нижнегорского консервного завода прошли учения крымских пожарных

 

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