В период с 10 по 16 февраля на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 68 граждан

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

– «безопасный» счет;

– взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство;

– инвестиции в акции компании.

ВНИМАНИЕ! ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ!

Мошенники звонят через мессенджеры (Ватсап, Телеграм) по видеосвязи. Человек в форменной одежде создавая видимость представителя правоохранителя органов сообщает, что ваши деньги, под разными предлогами, срочно необходимо перевести на несуществующий «безопасный счет».

ЗАПОМНИТЕ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Через ЗВОНКИ обмануты 24 гражданина

Житель Алушты обратился в полицию с заявлением, сообщив, что лишился крупной суммы денег после телефонного разговора с представителем банка. Звонивший предупредил молодого человека, что кто-то пытается получить доступ к его счету. В ходе беседы «банковский работник» узнал, что у алуштинца имеется крупная сумма денег от продажи квартиры, и убедил обезопасить счет. Лжесотрудник предложил лучший способ: перевести деньги в криптовалюту и поместить в криптокошелек. Парень последовал указаниям «специалиста» и перевел более 6 миллионов на криптовалютный «безопасный счет», навсегда расставшись со своими деньгами.

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

Два аналогичных заявления о совершении мошенничества поступили от жительниц крымской столицы. По словам потерпевших, накануне им звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерок напугали тем, что с их счетов были попытки перевода денег на территорию враждебного государства, за что они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Чтобы этого избежать и спасти свои сбережения от рук мошенников, женщинам предложили в срочном порядке обналичить свои банковские счета, а все деньги перевести на продиктованный «безопасный счет». По словам звонивших, это поможет лишить мошенников возможности вновь воспользоваться их данными. Потерпевшие последовали инструкциям лжеправоохранителей и перевели через банкомат на неизвестные счета более 2 миллионов рублей каждая.

15 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап) из которых жертвами стали две пожилых гражданки:

78-летняя жительница Симферополя обратилась с заявлением в полицию. Ей накануне в мессенджер Телеграм позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что автомобиль женщины выставлен на аукцион. Если владелица намерена сохранить свое транспортное средство, то ей в срочном порядке необходимо переоформить на него право собственности и продать. «Правоохранитель» пообещал информационную помощь и удаленное сопровождение всей процедуры. В стремлении сохранить свое имущество, женщина передала неизвестному, выполнявшему роль курьера, 750 тысяч рублей.

70-летней жительнице одного из сел Симферопольского района позвонил «сотрудник крупной финансовой компании» с предложением заработать на инвестировании. Доверчивая пенсионерка, действуя по указанию «опытного брокера», предоставила удаленный доступ к своим личным данным через телефон. После чего, с ее счета списали более 252 тысяч рублей. Лишь после того, как связь с оппонентом прервалась, женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПО СРЕДСТВАМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Как распознать мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попался 41 гражданин.

На уловку мошенников попалась жительница Алушты, пытавшаяся купить на сайте бесплатных объявлений запчасти на свой автомобиль. Среди множества предложений о продаже коробки передач на «БМВ» женщина нашла, как ей казалось, самое выгодное. Она написала продавцу, который перевел их дальнейшее общение с официального сайта в мессенджер Вотсап. Согласовав все условия покупки и доставки товара, доверчивая автомобилистка сразу осуществила денежный перевод на счет, указанный лжепродавцом в сумме около 70 тысяч рублей. Однако спустя время осознала, что деньги ушли мошеннику.

Житель Симферопольского района рассказал сотрудникам полиции, что ему в мессенджер Телеграм пришло сообщение от неизвестного, который предлагал способ быстрого обогащения с помощью инвестиций в криптовалюту. Откликнувшись на такое предложение, парень и не представлял, что не только не увеличит свои накопления, но и потеряет все, что смог накопить ранее. Отправив через интернет-банкинг деньги в сумме более 80 тысяч рублей на указанный неизвестным номер банковской карты, парень лишь спустя время осознал, что деньги стали достоянием мошенника.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

3 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Житель г. Феодосии, обратившись за помощью в полицию, рассказал, что лишился денег при попытке приобрести товар по объявлению.

На одном из сайтов бесплатных объявлений он нашел игровой конструктор стоимостью более 5 тысяч рублей. После того, как он написал на сайте продавцу сообщение о намерении купить товар, в мессенджер пришло сообщение от неизвестного абонента, который сообщил, что оплату за товар можно произвести по прикрепленной ссылке. Парень осуществил переход по ссылке, где в открывшемся окне ввел реквизиты своей банковской карты, после чего со счета списались денежные средства. Однако товар он так и не получил, а лжепродавец перестал выходить с ним на связь.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым