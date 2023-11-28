На территории ряда крымских муниципалитетов введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что по состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

Также, по информации Главы Крыма, введен режим функционирования «Угроза ЧС» на территории 3 муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района.

Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерб, – цитирует пресс-служба Главу республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым