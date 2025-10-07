Прямо сейчас:
На территории севастопольского автовокзала меняют дорожное покрытие
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:20 07.10.2025

Работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на автовокзале стартовали 22 сентября. Это плановое мероприятие направлено на повышение уровня комфорта и безопасности как пассажиров, так и автотранспортных средств, ежедневно пользующихся инфраструктурой комплекса.

На период ремонта были введены временные схемы движения автобусов и организации пассажиропотоков. Это позволит сохранить бесперебойную работу автовокзала, минимизировать возможные неудобства и обеспечить безопасность всех участников транспортного процесса, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГУП «Севэлетроавтотранс им. А.С. Круподерова» Дениса Будыш.

Все организационные меры, включая временные схемы движения, были разработаны с целью минимизации любого воздействия на пассажиропоток. Приоритетом остается обеспечение беспрепятственного и безопасного перемещения граждан по территории вокзала, несмотря на ведение строительных работ.

Качественное обновление инфраструктуры не ограничивается лишь заменой покрытия. Значимым направлением работ является комплексная модернизация, включающая создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения и усовершенствование системы ливневой канализации.

Для обеспечения максимальной эффективности и соблюдения графика работ на объекте задействован значительный технический ресурс. На объекте работает 23 единицы техники. Особое внимание уделяются замене покрытия на площади 5400 квадратных метров, значительную часть которой — 1500 квадратов — составляет пешеходная зона. Планируется, что работы завершатся до конца ноября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 12

