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На трассе «Симферополь – Николаевка» меняется схема движения – на развязке идут дорожные работы
Фото: pushinka.top

На трассе «Симферополь – Николаевка» меняется схема движения – на развязке идут дорожные работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:13 02.02.2024

Вниманию водителей! П информации министерства транспорта Крыма, со 2 февраля 2024 года на пересечении западного обхода г. Симферополя и автомобильной дороги «Симферополь – Николаевка» изменяется схема организации дорожного движения транспортных средств. Установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки.

Схема объезда и организации дорожного движения транспортных средств вводится на время выполнения работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги г. Симферополя (а/дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и а/дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837) (корректировка)», — сообщили в минтрансе РК.

На трассе «Симферополь – Николаевка» меняется схема движения – на развязке идут дорожные работы

Участников дорожного движения просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.

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