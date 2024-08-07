На тропе Голицына в Новом Свете завершили работы по благоустройству после зимнего шторма

На участке экскурсионного эколого-просветительского маршрута «Тропа Голицына» в пгт Новый Свет завершились работы по благоустройству после зимнего шторма. Тропа Голицына является одним из самых популярных экскурсионных объектов Восточного Крыма.
На территории видовой площадки сначала провели демонтаж старого повреждённого (более 25 м) железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также пришедшего в негодность металлического ограждения. Основные этапы реконструкции включали устройство монолитной железобетонной рубашки, покрытия тропы и установку деревянного ограждения.
Трудности при благоустройстве маршрута связанны с особенностями горного рельефа в непосредственной близости с водой. Работы выполнялись опытными специалистами и завершились в срок.
Проект реализован ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в рамках государственного задания на 2024 год.
источник: по информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
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