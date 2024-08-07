Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На тропе Голицына в Новом Свете завершили работы по благоустройству после зимнего шторма
актуально в республике
На тропе Голицына в Новом Свете завершили работы по благоустройству после зимнего шторма
фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

На тропе Голицына в Новом Свете завершили работы по благоустройству после зимнего шторма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 07.08.2024

На участке экскурсионного эколого-просветительского маршрута «Тропа Голицына» в пгт Новый Свет завершились работы по благоустройству после зимнего шторма. Тропа Голицына является одним из самых популярных экскурсионных объектов Восточного Крыма.

На территории видовой площадки сначала провели демонтаж старого повреждённого (более 25 м) железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также пришедшего в негодность металлического ограждения. Основные этапы реконструкции включали устройство монолитной железобетонной рубашки, покрытия тропы и установку деревянного ограждения.

Узнайте больше:  В Симферополе работает «Школьный базар»

Трудности при благоустройстве маршрута связанны с особенностями горного рельефа в непосредственной близости с водой. Работы выполнялись опытными специалистами и завершились в срок.

Проект реализован ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в рамках государственного задания на 2024 год.

источник: по информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.