На туристической Боткинской тропе человек потерял сознание. На помощь пришли ялтинские спасатели

Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в транспортировке мужчины из горно-лесной зоны. Человек потерял сознание на туристической Боткинской тропе.

Вчера, в 10:11 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что на Боткинской тропе, в 500 метрах от её начала мужчина находится без сознания. Требуется помощь в его эвакуации к автомобилю «Скорой помощи», — рассказали в МЧС РК. — По прибытии к началу тропы, спасатели выдвинулись к мужчине в пешем порядке. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» при помощи специальных носилок транспортировали его к карете «Скорой помощи».