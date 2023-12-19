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На туристической Боткинской тропе человек потерял сознание. На помощь пришли ялтинские спасатели
Фото: КРЫМ-СПАС

На туристической Боткинской тропе человек потерял сознание. На помощь пришли ялтинские спасатели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:10 19.12.2023

Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в транспортировке мужчины из горно-лесной зоны. Человек потерял сознание на туристической Боткинской тропе.

Вчера, в 10:11 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что на Боткинской тропе, в 500 метрах от её начала мужчина находится без сознания. Требуется помощь в его эвакуации к автомобилю «Скорой помощи», — рассказали в МЧС РК. — По прибытии к началу тропы, спасатели выдвинулись к мужчине в пешем порядке. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» при помощи специальных носилок транспортировали его к карете «Скорой помощи».

Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась. О судьбе пострадавшего не сообщается. Вероятно, он госпитализирован.

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