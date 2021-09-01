На участие в конкурсе продуктов питания «Вкусы России — 2021» заявки многие предприятия Крыма

На участие в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России-2021» подали заявки более 30 крымских представителей.

Конкурс стартовал 16 июня, региональные бренды в нем будут представлять сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК. Сегодня закончился прием заявочной документации. В этом году республика представила такие бренды, как «Крымское масло из виноградных косточек», «Крымский персик», «Крымская оливка», «Черноморские устрицы», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Караимский пирожок», — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

В России на сегодня подано свыше 600 заявок из более 70 регионов.

Восемь номинаций продемонстрируют потенциал брендов в сфере гастрономии, туризма, экспорта и других направлениях. Победителей определит конкурсная комиссия, в неё войдут представители ресторанного бизнеса, ритейла, институтов развития и органов власти. Кроме того, с 20 октября по 7 ноября проголосовать за свои любимые продукты в рамках номинации «Нас выбирают» смогут все жители России.

Напомним, Первый конкурс «Вкусы России» стартовал по поручению Президента о поддержке региональных брендов продуктов питания в 2020 году. Его главная задача — познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей страны. Организатором конкурса выступает Минсельхоз России.

В прошлом году конкурс собрал порядка 500 брендов из 79 регионов. В народном голосовании участвовали более миллиона россиян.

Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации «Загляните на огонек» для брендов, оказывающих влияние на развитие туристического потенциала территории, выступит АО «Россельхозбанк». С прошлого года банк предоставляет участникам конкурса возможность реализации продукции через маркетплейс «Свое Родное». Кроме того, курировать различные номинации и оказывать содействие в популяризации брендов будут ПАО «Магнит» и ОАО «РЖД», также партнером конкурса выступит АО «Росагролизинг».

Подробная информация о конкурсе – на сайте вкусыроссии.рф