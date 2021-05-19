На учениях НАТО имитировалась высадка десанта в Крыму. «Business Insider» — об имитации конфликта с Россией  

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В учениях приняли участие военные подразделения из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Великобритании и… Украины.
В материале издания говорится, что Крым может стать «идеальной площадкой» для операций отрядов специального назначения, а также боевых катеров сил специальных операций ВМС США. Отработанная цель: высадиться на берег, выставить засаду, осуществлять разведку в море и на суше, подводные операции, в том числе по установке мин на корабли противника.
Согласно публикации, военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах. Один из бойцов в беседе с репортером «Business Insider» заявил, что главными преимуществами катеров являются скрытность и огневая мощь. Как отметил автор, это позволит скрытно доставлять натовских морпехов к российским объектам в Крыму.
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