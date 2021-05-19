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На учениях НАТО имитировалась высадка десанта в Крыму. «Business Insider» - об имитации конфликта с Россией
Фото: US Army/Spc. Therese Prats, https://www.businessinsider.com/navy-seals-swcc-training-for-land-water-combat-near-russia-2021-5

На учениях НАТО имитировалась высадка десанта в Крыму. «Business Insider» — об имитации конфликта с Россией  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:14 19.05.2021

Портал «Business Insider» сообщил об очередных учениях НАТО, состоявшихся в начале мая. И все бы ничего, но учения «Trojan Footprint 21» и «Black Swan 21» в Восточной Европе имели четкий сценарий – имитацию полномасштабного конфликта с Россией.

В учениях приняли участие военные подразделения из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Великобритании и… Украины.

В материале издания говорится, что Крым может стать «идеальной площадкой» для операций отрядов специального назначения, а также боевых катеров сил специальных операций ВМС США. Отработанная цель: высадиться на берег, выставить засаду, осуществлять разведку в море и на суше, подводные операции, в том числе по установке мин на корабли противника.

Согласно публикации, военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах. Один из бойцов в беседе с репортером «Business Insider» заявил, что главными преимуществами катеров являются скрытность и огневая мощь. Как отметил автор, это позволит скрытно доставлять натовских морпехов к российским объектам в Крыму.

На учениях НАТО имитировалась высадка десанта в Крыму. «Business Insider» - об имитации конфликта с Россией  

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