На Украине грозят строить очередную дамбу, дабы «ни капли воды» в Крым не попало. В Крыму ответили

На Украине заявили о намерении достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым. Одна уже есть (перекрывающее русло Днепра на «подходе» к Северо-Крымскому каналу), но ее почему-то мало. Будут достраивать.

Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м км канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины, — сообщил укринский чиновник – «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

В Крыму на эти планы ответили просто: и не надо, сами разберемся.

Устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует. Что, конечно, не меняет сути дела: водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Он также предположил, что идея укрепить дамбу — это дополнительный способ «попилить тощий бюджет своей страны«.