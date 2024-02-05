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На Украине исключили день памяти Александра Невского из церковного календаря. Комментарии из
Фрагмент картины П.Д.Корина "Александр Невский"

На Украине исключили день памяти Александра Невского из церковного календаря. Комментарии из Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:30 05.02.2024

В Крыму прокомментировали исключение из церковного календаря так называемым «Синодом ПЦУ» дня памяти благоверного князя Александра Невского.

Думаю, одним благоверным князем тут дело не обойдётся. Поскольку — кто такие ПЦУ? О таких говорят: «хоть святых выноси». Вот они и выносят. Им в одной церкви с православными святыми не ужиться. Они Бандере молятся. Это их бог. Точнее — идол. Ибо ПЦУ — это сборище идолопоклонников, — написал в своём Telegram-канале Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) отображает тот факт, что ПЦУ – это не церковь, а религиозно-политическая партия, которая служит не Господу Богу, а своим западным хозяевам. Это сейчас очевидно. Идет борьба с православием и с Русской Православной Церковью. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

Александр Невский — сохранил всю святую Русь, это — имя России. Соответственно, с теми святыми, которые так или иначе ассоциируется с РПЦ и с нашей страной, ПЦУ решила распрощаться, что свидетельствует о том, что у этой структуры нет ничего святого. Почему? Потому что церковь – это место, которое объединяет небо и землю. В церкви не должно быть никаких разделений на партии и национальные идеи, — подчеркнул Владимир Кашлюк.

Напомним, князя Александра Ярославича Невского (1221-1263) Русская православная церковь причислила к лику святых в 1547 году. Его поминают в день погребения во Владимире, 6 декабря (23 ноября по старому стилю).

На Украине исключили день памяти Александра Невского из церковного календаря. Комментарии из Крыма

П.Д. Корин. Триптих «Александр Невский». Третьяковская галерея

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