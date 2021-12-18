На Украине множат «версии» о событиях в Крыму 2014 года. Не могут понять и принять очевидного

Очередная «версия» о событиях 2014 года в Крыму. На этот раз авторства депутата Верховной рады Ильи Кивы. Оказывается, это был всего лишь «договорняк». Причем между США и РФ. Дескать, Россия «закрывает глаза» на переворот в Киеве (уже неплохо, что депутат признает это), а за это «забирает» Крым. Об этом Кива поведал изданию Telegraf.

Америка проводит внутренний государственный переворот в нашей стране, приводит подконтрольные ей силы во власть, и фактически начинает перестраивать страну под свой режим. Но Америка не может не считаться с позицией России, которая, поверьте мне, точно также имела свои виды, и у неё есть свои стратегические задачи по отношению к Украине. Да, действительно, это две империи, поэтому произошёл чистый договорняк. Мы перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали и съели, мы вам отдадим Крым. Что вам там нужно — Турцию сдерживать? Нужен контроль над Чёрным морем? Вам важен Крым? Забирайте. Поэтому Турчинов тогда поставил задачу вывести войска и не стрелять. А Турчинов, давайте будем объективными, это чисто проамериканский агент, который находится внутри нашей страны. Именно он поставил задачу вывести все боеспособные части с полуострова, чтобы освободить, скажем так, без преград, вхождение других войск. В Крыму ведь стояла самая боеспособная группировка в Украине. Мы бросили всё и ушли. Вот вам вся история. Мы Крым отдали за легализацию госпереворота. Вот и всё, — заявил Илья Кива.

К слову, в этом интервью прозвучало еще одно интересное признание:

Украина сейчас находится под внешним управлением Соединённых Штатов Америки. Они доминируют и устанавливают правила игры внутри нашей страны, они получили контроль над нашим государством.

Можно соглашаться или н соглашаться с украинским нардепом, который сводит все происходящее к геополитической шахматной партии между США и Россией, считает Украину «полигоном»… Но и не стоит забывать, что во взглядах самого Кивы за эти 7 с лишним лет произошли разительные перемены. Говоря прямо, человека бросало в крайности. То он «герой майдана» и «правая рука Яроша», то он Путина по украинскому ТВ поздравляет, то он в АТО «светится», то он один из лидеров украинской оппозиции и резко выступает против «бандеровцев»… Но Кива, как впрочем и все украинские политики, так и не признает российский Крым и ни слова не говорит о собственном волеизъявлении крымчан в 2014-м.

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