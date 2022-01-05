На Украине определили конкретный суд Киева для рассмотрения дел против Аксёнова и Поклонской

Уголовное дело в отношении Главы РК Сергея Аксёнова и бывшего прокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской будет рассматривать Деснянский районный суд Киева. Об этом в среду сообщили в Киевском апелляционном суде.

5 января определением коллегии судей… обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд Киева, — говорится в сообщении.

Аксёнова, Поклонскую и еще шесть фигурантов обвиняют в «государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации«.

По версии украинского следствия, обвиняемые в феврале и марте 2014 года якобы создали на территории Крыма «преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины«, «активно участвовали в ее деятельности», «оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины«, «приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими«.

30 ноября суд Киева разрешил задержать Аксёнова, 7 декабря аналогичное решение принято было в отношении Поклонской. Однако такие решения на практике носят формальный характер, так как непосредственное задержание подозреваемых невозможно по причине отсутствия на Украине.

По материалам ТАСС.

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