реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На Украине определили конкретный суд Киева для рассмотрения дел против Аксёнова и Поклонской

crimeapress_news



реклама в крыму
На Украине определили конкретный суд Киева для рассмотрения дел против Аксёнова и Поклонской
Фото: rk.gov.ru

На Украине определили конкретный суд Киева для рассмотрения дел против Аксёнова и Поклонской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 05.01.2022

Уголовное дело в отношении Главы РК Сергея Аксёнова и бывшего прокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской будет рассматривать Деснянский районный суд Киева. Об этом в среду сообщили в Киевском апелляционном суде.

5 января определением коллегии судей… обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд Киева, — говорится в сообщении.

Аксёнова, Поклонскую и еще шесть фигурантов обвиняют в «государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации«.

По версии украинского следствия, обвиняемые в феврале и марте 2014 года якобы создали на территории Крыма «преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины«, «активно участвовали в ее деятельности», «оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины«, «приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими«.

Узнайте больше:  «Рождественская мозаика» в Керчи

30 ноября суд Киева разрешил задержать Аксёнова, 7 декабря аналогичное решение принято было в отношении Поклонской. Однако такие решения на практике носят формальный характер, так как непосредственное задержание подозреваемых невозможно по причине отсутствия на Украине.

По материалам ТАСС.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.