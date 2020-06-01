На Украине полагают, что ради возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, Россия применит силу

Лидер меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Рефат Чубаров заявил, что Россия готова вторгнуться на Украину, чтобы восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Будут говорить, что Киев решил покорить или уничтожить людей в Крыму тем, что уже столько лет оставляет без воды, а теперь ситуация стала угрожающей для сотен тысяч людей, грозит экологической катастрофой не только для полуострова, но и для бассейна Черного моря. Поэтому под этим соусом россияне могут применить силу, чтобы контролировать территорию у того места, откуда вода направляется в Крым — то есть, это дамба и Каховское водохранилище в Херсонской области, — цитирует Чубарова РИА Новости .

По словам Чубарова, «наступление начнется со стороны Крыма и Черного моря».

Самое интересное, что подобное кликушество имеет обратный эффект и может только увеличить возможность переговоров по возобновлению подачи днепровской воды в Крым.