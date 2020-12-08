На Украине постановили «наказать виновных» в инциденте с кораблями ВМСУ близ Керченского пролива

То ли смеяться, то ли удивляться.

Шевченковский районный суд Киева «разрешил задержать» заместителя директора Пограничной службы ФСБ, руководителя департамента береговой охраны Геннадия Медведева, которого ранее заочно уведомили о подозрении, по делу о «захвате» украинских кораблей с экипажем близ Керченского пролива в 2018 году, передает «РБК-Украина«.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого, — говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости .

Кроме того, в Службе безопасности объявили Геннадия Медведева в розыск, правоохранители обратились в суд в Киеве с ходатайством о разрешении его задержания. Суд просьбу удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

Напомним, три корабля ВМС Украины: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориальных вод РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Нарушителей 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября прошлого года.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона намерена требовать материальной и моральной компенсации по этому инциденту в Керченском проливе.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал фарсом намерение Киева подать в суд на Россию и получить компенсацию за инцидент в Керченском проливе.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал ситуацию еще резче.

Украина — это страна «наоборот»: все с ног на голову. Те, кто помогал нацистам, — герои; те, кто не согласился с госпереворотом, — кровные враги. Те, кто без разрешения зашёл в российские территориальные воды, — чуть ли не кавалеры высшей награды страны; а те, кто их задерживал, выполняя свой долг, оказывается, преступники, — сказал Бальбек РИА Новости . — Надо возбудить дело, приготовить место в камере, раскричаться на весь мир о своём честном правосудии, а на деле-то — дырка от бублика. Никто Украине наших военнослужащих не выдаст, сами они в страну победившего нацизма не поедут. Все, что остаётся украинским следователям, — это устраивать бумажные баталии и корчить из себя знатоков юриспруденции.