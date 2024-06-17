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На Украине предъявили обвинения советнику главы . Говорят — «зомбировал крымчан»

На Украине предъявили обвинения советнику главы Крыма. Говорят — «зомбировал крымчан»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:16 17.06.2024

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения советнику главы Крыма Олегу Крючкову. В частности, его обвинили в распространении фейков о конфликте на Украине и якобы «зомбировании жителей» полуострова.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили Крючкову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, — говорится в заявлении в Telegram-канале спецслужбы.

Уточняется, что Крючкову на Украине грозит наказание по статьям о коллаборационизме, пропаганде войны и оправдании или отрицании вооруженной агрессии против Украины.

источник: ТАСС

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