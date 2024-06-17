На Украине предъявили обвинения советнику главы Крыма. Говорят — «зомбировал крымчан»

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения советнику главы Крыма Олегу Крючкову. В частности, его обвинили в распространении фейков о конфликте на Украине и якобы «зомбировании жителей» полуострова.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили Крючкову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, — говорится в заявлении в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что Крючкову на Украине грозит наказание по статьям о коллаборационизме, пропаганде войны и оправдании или отрицании вооруженной агрессии против Украины. источник: ТАСС