На Украине рассказали о военных учениях со стрельбами «Смерчем» вблизи границы с Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили, что они провели учения подразделений противовоздушной обороны совместно с расчетами реактивных систем залпового огня «Смерч» вблизи границы с российским Крымом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ВСУ.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно сценарию учений, расчеты украинской противовоздушной обороны, размещенные на границе с Россией вблизи Крымского полуострова, «пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником«.

По замыслу комплексного учения, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства, — рассказал командующий Операцией объединенных сил (силовая операция в Донбассе) ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он добавил, что в учениях наряду с расчетами ПВО приняло участие подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», которое отрабатывало «подавление дальнейших попыток противника по ведению разведки и уничтожение пунктов его дислокации«.

По словам Наева, в ходе учений украинские артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, они совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативную замену. В свою очередь военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника, заявил украинский генерал.

Согласно сценарию учений, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» определил координаты и высоты условных воздушных целей, отработал их уничтожение. Кроме того, украинские зенитчики «организовали оборону комплексов и маскировки огневых позиций».

Фото: ВСУ.