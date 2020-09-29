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На Украине снова ворошат прошлое и говорят об «упущенных шансах» в Крыму в 2014 году
Скриншот: 112

На Украине снова ворошат прошлое и говорят об «упущенных шансах» в Крыму в 2014 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 29.09.2020

Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил об упущенном шансе «взять» Крым. В интервью телеканалу «112 Украина» он заявил, что Киев в 2014 году якобы мог сохранить полуостров под своим контролем. Отставной генерал уверен: нужно было вводить на полуостров дополнительные войска.

По его словам, у страны якобы была возможность перебросить к восточным рубежам еще сорок тысяч солдат. Но после «упущенного шанса» украинские власти начали «плодить мифы» и обвинять предшественников в собственных неудачах.

Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах, — поведал Кузьмук.

Почему-то бывший министр не вспомнил о том, что 90% личного состава подразделений украинских ВС и силовых структур в марте 2014-го, не раздумывая, приняли гражданство России и остались в Крыму.

На Украине снова ворошат прошлое и говорят об «упущенных шансах» в Крыму в 2014 году

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