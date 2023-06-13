На Украине тиражируют очередной фейк про Крым. На этот раз «страшная весть» о заводе «Крымский титан»

Украинские Telegram-каналы, а вдогонку и СМИ тиражируют очередную фейковую «новость «про Крым. Дескать, «Россия хочет спровоцировать техногенную катастрофу на химическом заводе «Крымский титан» в Армянске». Взрывчатку закладывают тоннами, местных эвакуируют, готовятся разгонять аммиачные пары в сторону «незалежной».

Ложь разоблачают реальность, здравый смысл и канал «Война с фейками». Химзавод «Крымский титан» функционирует в штатном режиме, а сообщений об эвакуации Армянска не удается найти ни в одном источнике. В городе обычная размеренная жизнь. Вчера был праздничный день, на заводе был выходной. Сегодня – старт рабочей недели…

Украинская пропаганда публиковала этот фейк уже несколько раз, но так и не привела ни единого доказательства своих заявлений. В том числе бездоказательно сообщалось, что ВС РФ минируют территорию предприятия, чтобы обвинить во взрыве ВСУ, — пишет канал «Война с фейками».

Отметим еще одну тенденцию. Даже в гипотезе взрыв на «Титане» — это ЧП и ЧС для всего Крыма. Вопрос: зачем же это нужно Крыму, России? Такая огромная проблема. Хотя… Если взять за основу украинское «официальное мнение», что это «Россия сама подорвала дамбу Каховской ГЭС», чтобы создать себе, своей армии и своему населению проблемы… тогда да, логика «назло бабушке отморожу уши» — чисто киевская тенденция. У нас тут одни безумцы… Сидят и думают, чтобы еще подорвать, как бы самим себе навредить побольше… ДБ… По Лаврову…

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