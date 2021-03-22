На Украине возбудили дело в отношении российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста

А ведь мост открывали в… 2018 году.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом сообщила в понедельник так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив, — говорится в сообщении украинского надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан — Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

Напомним, 15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие автодорожной части Крымского моста. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Перед строителями, инженерами, рабочими выступили звезды российской эстрады: Лариса Долина, Дмитрий Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.

На следующий день по Крымскому мосту было запущено регулярное движение легковых автомобилей. 1 октября 2018 года было открыто движение грузового транспорта.